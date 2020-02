Auto slaat over de kop in de sloot: twee gewonden

Publicatie: vr 21 februari 2020 20.53 uur

URETERP - Een auto is vrijdagavond op de kop in de sloot beland langs de Scheiding in Ureterp. De hulpdiensten werden om 20.21 uur gealarmeerd voor het ongeval. Door onbekende oorzaak raakte het voertuig in de berm en kwam op de kop in de sloot tot stilstand.

Voor zover bekend zijn er twee vrouwen opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Ze zouden door omstanders uit hun voertuig zijn gehaald. De twee zijn niet overgebracht naar het ziekenhuis en kwamen uiteindelijk met de schrik vrij. De brandweer kwam ook ter plaatse maar hoefde niet meer in actie te komen.

FOTONIEUWS