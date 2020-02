Twee auto's in botsing op A7 bij Beetsterzwaag

Publicatie: vr 21 februari 2020 17.22 uur

BEETSTERZWAAG - Twee auto's zijn vrijdag met elkaar in botsing gekomen op de A7 bij Beetsterzwaag. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances en de brandweer, kwamen rond 16.30 uur ter plaatse. Vermoedelijk had één van de betrokken auto's een aanhanger achter de auto. Een van de auto's belandde door het ongeval in de naastgelegen sloot.

Meerdere inzittenden zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Door de botsing ontstond er een lange file op de A7 in de richting van Heerenveen. Beide voertuigen en de aanhanger zijn door een berger weggesleept.

FOTONIEUWS