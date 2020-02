Jongen gewond door tak in Dokkum

Publicatie: vr 21 februari 2020 14.19 uur

DOKKUM - Een ongeveer 14-jarige jongen is vrijdag aan zijn gezicht gewond geraakt nadat hij door een tak werd geraakt en/of geslagen. Deze mogelijke mishandeling vond in de omgeving van de Wâlddyk en de Gosling Posthumastraat in Dokkum plaats.

De politie en ambulance kwamen om 13.10 uur ter plaatse. Het slachtoffer heeft zich onder doktersbehandeling laten stellen. De politie is in gesprek gegaan met de jongen die verantwoordelijk is. De politie laat deze site weten dat er onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Er wordt mogelijk een bemiddeling opgestart om de zaak af te handelen.

