Lokale omroepen willen fuseren

Publicatie: vr 21 februari 2020 13.47 uur

BURGUM - De lokale omroepen RTV NOF in De Westereen en RTV Kanaal30 in Burgum zijn van plan om te fuseren. Een fusie in 2020 is volgens de omroepen de enige manier om hun belangrijkste gemeenschappelijke doel te bereiken: het bieden van een lokaal toereikend media aanbod (LTMA) voor heel Noordoost Friesland.

De omroepen hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de invulling van de fusie en de organisatie die daarna tot stand komt. Door deze fusie zullen de organisaties geheel in elkaar overvloeien en onder één gezamenlijk bestuur opereren. Beide studio's in Burgum en De Westereen zijn operationeel blijven. De omroepen vinden het belangrijk dat de fusie zorgvuldig wordt voorbereid. Verdere details zullen in de loop van het proces duidelijk worden.