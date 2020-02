Drankrijder schiet zichzelf in de voet

Publicatie: vr 21 februari 2020 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Burdaard (54) schoot zichzelf behoorlijk in de voet, door op 11 december met veel teveel drank op achter het stuur te stappen. De man liep tegen de lamp, hij blies 1140 ug/l, maar liefst meer dan vijf keer teveel. Tegen de politie zei hij dat hij vier, vijf biertjes had gehad. Onmogelijk, volgens politierechter Bert Dölle. ‘U hebt misschien sterke drank en bier gehad, of een verschrikkelijke hoeveelheid bier: 12, 13, 14’.

Tel de biertjes nooit

Volgens de tabellen die officier van justitie I. van de Ven tot haar beschikking heeft, moet de Burdaarder met een dergelijk promillage ongeveer 17 biertjes achterover hebben gegooid. ‘Ik tel ze nooit en ik had het ook niet in de gaten’, reageerde de man. Hij had die avond eten gehaald en was ‘een paar maten’ tegengekomen. Van het een kwam het ander. ‘Ik kan het niet meer terugdraaien’, verzuchtte hij, met spijt in de stem.

‘Het bedrijf ligt stil’

Hij had zichzelf behoorlijk te pakken: zijn rijbewijs is hij kwijt en daar kan hij, als kleine zelfstandige niet zonder. Hij leeft nu van zijn spaargeld en doet zo nu en dan een klusje in de buurt. ‘Het bedrijf ligt vrijwel stil’, zei de Burdaarder. De officier vroeg zich af of de man een drankprobleem heeft. ‘Hoe kun je dit niet in de gaten hebben?’. Zij eiste een werkstraf van 60 uur en een rijontzegging van een jaar.

Chauffeur inhuren

‘De verkeersveiligheid moet zwaarder wegen dan de belangen van de verdachte’, stelde de officier. Zij suggereerde dat de Burdaarder dan maar een chauffeur moet inhuren om aan het werk te blijven. De rechter nam de eis over. ‘Ik zie de problemen met uw werk, maar ik ga toch de eis volgen’, zei Dölle.