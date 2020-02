Autodief gebruikte vermoedelijk deze fiets

Publicatie: vr 21 februari 2020 11.25 uur

TWIJZELERHEIDE - Vanaf het Wyldpaed in Twijzelerheide werd woensdagnacht een VW Golf gestolen. De dief heeft vermoedelijk de fiets op de foto gebruikt omdat deze na de inbraak achtergebleven is. De politie vermoedt dat deze fiets van diefstal afkomstig is geweest.

De politie laat weten dat de VW Golf inmiddels weer terecht is. Het onderzoek richt zich nu op de damesfiets van het merk Spirit en een rekje op het stuur. De politie zoekt de eigenaar van de fiets.