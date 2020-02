Bedrijven in Noardeast-FryslÃ¢n doen Afvalestafette

Bedrijven in Noardeast-Fryslân doen Afvalestafette

Publicatie: do 20 februari 2020 15.11 uur

DAMWâLD - In Noardeast-Fryslân is donderdag de Afvalestafette gestart.Dit is een landelijke actie, waarbij ondernemers elkaar uitdagen voor een zwerfafval-vrije omgeving.

Een aantal medewerkers van beide gemeenten gingen in de middag tijdens hun lunchwandeling met een prikstok en vuilniszak op pad. Samen met wethouder Engbert van Esch (Noardeast-Fryslân) en wethouder Rommy Kempenaar (Dantumadiel) ruimden zij het gebied rondom de gemeentehuizen in Kollum en Damwâld op. Later op de dag droegen beide wethouders 'de prikstok' over aan de volgende deelnemers, Jumbo Kollum en Albert Heijn Damwâld.

De supermarkteigenaren geven het Afvalestafette-pakket, met daarin het materiaal voor een goede opschoonactie, over een paar dagen door aan een andere onderneming. Bedrijven kunnen zich via supportervanschoon.nl opgeven en het gebied selecteren dat zij schoon willen maken en houden.