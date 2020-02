Man staat 'als een gorilla' bij ex op de motorkap

Publicatie: do 20 februari 2020 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 32-jarige Drachtster haalde met zijn auto levensgevaarlijke capriolen uit om zijn ex-vriendin tot stoppen te dwingen. De man had de vrouw klemgereden en vanuit zijn auto de ruit van de auto van zijn vriendin met de blote vuist kapotgeslagen. Donderdag werd hij door rechter Klaas Bunk bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur.

Via Snapchat lastiggevallen

De vrouw was doodsbang voor de Drachtster. Dat was ze al voor ze door de man werd achtervolgd. Na het verbreken van de relatie bleef de Drachtster zijn ex lastigvallen, onder andere via Snapchat. Op 7 oktober 2018 had hij weer een bedreiging gestuurd. De vrouw besloot uit voorzorg om bij haar moeder te gaan slapen. Bij Oldeberkoop kwam ze haar ex-vriend tegen.

Inhalen via het fietspad

De man zette de achtervolging in en ging pal op de bumper van de andere auto rijden. Hij haalde de vrouw rechts in via het fietspad en haalde van alles uit om haar tot stoppen te dwingen. Toen hij zijn ex uiteindelijk had klemgereden, klom hij op de motorkap, waar hij zich volgens de vrouw ‘als een gorilla’ gedroeg. Toen de politie de Drachtster aanhield, was het wel duidelijk dat de man onder invloed was van het een of ander. Hij zweette overmatig en maakte drukke bewegingen. Hij zei zelf dat hij speed had gebruikt.

Auto een beetje scheef ervoor gezet

Hij verklaarde dat hij zijn ex wilde laten schrikken, hij ontkende dat hij de vrouw had bedreigd. "Ik hou nog zielsveel van dat meisje", had de Drachtster gezegd. De man erkende dat hij de ruit van de auto van zijn ex had stukgeslagen en dat hij zijn eigen auto 'een beetje scheef' voor de andere auto had gezet. "Dit was hartstikke gevaarlijk. Hij uit zijn liefde op een manier die ik niet gewoon vind", merkte de rechter op. De rechter volgde eis van de officier en legde 80 uur werkstraf op.