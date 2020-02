Viertal opgepakt voor diefstal op militair terrein

BUITENPOST - De Koninklijke Marechaussee heeft in de afgelopen vier mannen tussen de 18 en 21 jaar uit de gemeente Achtkarspelen opgepakt in verband met vernielingen en diefstallen op het militaire oefenterrein Marnewaard. Deze vonden op Oudejaarsdag plaats.

Nadat de Koninklijke Marechaussee onderzoek had ingesteld, kwamen de vier mannen in beeld. De recherche van de Koninklijke Marechaussee heeft in afgelopen weken de verdachten gehoord over hun betrokkenheid in deze zaak. De verdachten is volgens de ZSM-aanpak een schaderegeling aangeboden. Bij veelvoorkomende criminaliteit wordt via deze regeling zo snel mogelijk recht gedaan aan belangen van slachtoffers en samenleving.

Voor verdere strafrechtelijke afhandeling zal het dossier worden ingezonden naar het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, zo laat de Koninklijke Marechaussee weten.