Auto botst tegen boom bij Augsbuurt

Publicatie: wo 19 februari 2020 19.23 uur

AUGSBUURT - Op de Hesseweg onder Augsbuurt is woensdagmiddag een automobilist tegen een boom gereden. De personenauto kwam vanuit Kollum en reed richting Augsbuurt. Volgens getuigen reed hij met hoge snelheid over de Hesseweg, er moest zelfs een bestuurster de berm in om een ongeval te voor komen. In een flauwe bocht ging het finaal mis toen de automobilist vol tegen een boom knalde.

De automobilist en zijn bijrijder konden zelfstandig het voertuig verlaten, omstanders hebben eerste hulp verleend in afwachting van de hulpdiensten. De gewonde bestuurder en zijn bijrijder zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen.

