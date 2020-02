Dronken man raakt onwel bij EarnewÃ¢ld

Dronken man raakt onwel bij Earnewâld

Publicatie: wo 19 februari 2020 16.22 uur

EARNEWâLD - Een 50-jarige man uit Leeuwarden is maandagmiddag onwel geraakt aan de Earnewarre tussen Garyp en Earnewâld. Omstreeks 15.00 uur is de politie bij de man gekomen en al snel werd duidelijk dat de automobilist ook onder invloed was.

De Leeuwarder is met de ambulance overgebracht naar MCL in Leeuwarden. Een bloedproef werd daar afgenomen. De auto bleek te zijn geschorst, niet verzekerd en had bovendien een ongeldige APK. De politie heeft de auto in beslag genomen.