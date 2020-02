Shovel uitgebrand langs Oude Dijk in Buitenpost

Publicatie: wo 19 februari 2020 12.50 uur

BUITENPOST - Bij de boerderij aan de Oude Dijk in Buitenpost is woensdag rond het middaguur een shovel uitgebrand. De brandweer van Buitenpost is rond 12.20 uur ter plaatse gekomen om de brand te blussen.

De shovel werd gebruikt door een bestratingsbedrijf uit Harkema. Er is niemand gewond geraakt bij de brand.