Echtpaar Bosma-Hoekstra viert diamanten huwelijk

Publicatie: wo 19 februari 2020 11.03 uur

KOOTSTERTILLE - Op deze woensdag 19 februari is het 60 jaar geleden dat Auke Bosma en Fokje Bosma-Hoekstra uit Kootstertille in het huwelijksbootje stapten. Locoburgemeester Jouke Spoelstra bracht het echtpaar woensdag een bezoek om ze te feliciteren met deze bijzondere dag.



Meneer Bosma zag 83 jaar geleden het levenslicht in Twijzelerheide en mevrouw werd 79 jaar geleden geboren in het naastgelegen Twijzel. Mevrouw Bosma-Hoekstra paste als 16-jarig meisje op de kinderen van het gezin van de broer van meneer Bosma. Meneer Bosma was wel nieuwsgierig naar het oppasmeisje en besloot een keer langs te gaan. Er was direct een klik en ze kregen verkering. Op 19 februari 1960 trouwde het jonge stel in de gemeente Achtkarspelen.



Na hun huwelijk woonde het echtpaar kort in de Koaten, daarna verhuisden ze naar Twijzel. Later, toen de dominee van Kootstertille vroeg of het stel koster wilde worden, betrokken ze een kosterswoning in Kootstertille. Mevrouw Bosma nam de werkzaamheden als koster op zich. Meneer Bosma is altijd stukadoor geweest en was daardoor veel van huis. Zijn grote hobby was het houden van postduiven. Bosma heeft vele prijzen gewonnen in de duivensport. Deze hobby deelt hij tegenwoordig, met nog altijd heel veel plezier, met zijn zoon.

Mevrouw Bosma droeg, naast haar werkzaamheden als koster, de zorg voor de kinderen en het huishouden. In haar vrije tijd borduurde ze de mooiste creaties en maakte ze kleding voor de kinderen. Het echtpaar Bosma-Hoekstra woont met enige ondersteuning nog zelfstandig. “Wy hawwe tegearre in goed en prachtich libben.” Het paar viert hun 60-jarig huwelijksjubileum samen met familie en vrienden.

