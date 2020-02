Winkels in T-diel ook met Pasen en Pinksteren open

Publicatie: di 18 februari 2020 17.20 uur

BURGUM - De openingstijden voor winkels in Tytsjerksteradiel zal waarschijnlijk worden uitgebreid. Nu is het nog verboden om op bepaalde feestdagen de deuren te openen. In de nieuwe verordening is er alleen een verbod om open te gaan op Nieuwjaarsdag en Eerste Kerstdag.

De koopzondag werd in de gemeente in mei 2016 geïntroduceerd. In de praktijk maken vooral supermarkten, een paar grote ketens en een enkele bouwmarkt gebruik van de mogelijkheid om de winkel te openen. Om de koopzondag te evalueren werd een enquete gehouden onder de winkeliers. 77% is tevreden over de koopzondag. Overigens hebben 23 van de 48 respondenten de winkel nog nooit op zondag open gehad. Er zijn 9 respondenten die aangeven dat ze elke zondag geopend zijn.

Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag worden nu - als het aan het college van B&W ligt - ook toegevoegd aan de verordening. De reden hiervoor is vooral het feit dat deze dagen in het toeristische seizoen vallen. Zowel de ondernemers als de toeristen zouden hierbij gediend zijn. Onder de deelnemers van de enquete waren er 9 ondernemers die dit graag wilden.

De gemeenteraad besluit eind februari over het voorstel.

Klik hier voor de evaluatie (PDF).