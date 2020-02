Echtpaar Nicolai-Wijma 65 jaar getrouwd

Publicatie: di 18 februari 2020 17.15 uur

DROGEHAM - Loco-burgemeester Jouke Spoelstra bracht op maandag een bezoek aan het echtpaar Nicolai-Wijma uit Drogeham. Zij vierden deze dag dat ze 65 jaar getrouwd zijn.

De heer G. Nicolai (3 augustus 1930) en mevrouw P. Nicolai-Wijma (13 juli 1932) trouwden op 17 februari 1955 in de gemeente Achtkarspelen. Beide zijn ze geboren en getogen in Drogeham. Het echtpaar kreeg 4 kinderen, 9 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen.

Echtpaar Nicolai-Wijma had een melkveehouderij met circa 35 koeien. De heer Nicolai zat ook in de kerkenraad Drogeham en in het bestuur van de huishoudschool Drogeham. Als hobby had hij vissen. Naast de zorg voor de kinderen en het huishouden hielp mevrouw Nicolai-Wijma ook mee op de boerderij. Haar hobby was het zelf kleding maken voor de kinderen. Het echtpaar was na pensionering reislustig maar door gezondheidsproblemen zijn ze minder mobiel geworden.