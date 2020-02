Auto in de sloot langs Beetsterdyk bij Aldeboarn

Publicatie: di 18 februari 2020 17.13 uur

ALDEBOARN - Een automobilist is dinsdag rond 16.00 uur in een sloot terechtgekomen langs de Beetsterdyk bij Aldeboarn. De bestuurder is ter plaatse in een ambulance gecontroleerd.

Door onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt en kwam vervolgens met zijn voertuig in de sloot tot stilstand. Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig uit de sloot te halen en af te voeren.

