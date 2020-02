Twee keer ingebroken bij restaurant Lauwersland

Publicatie: di 18 februari 2020 17.08 uur

OUDWOUDE - Er is deze maand twee keer ingebroken bij restaurant Lauwersland in Oudwoude. De eerste inbraak vond op zondag 9 februari plaats en precies een week later was het opnieuw raak.

Restaurant Lauwersland heeft op Facebook beelden gedeeld van verdachte. De politie zou de camerabeelden inmiddels in bezit hebben en zij gaan ze kwalitatief verbeteren. "Mochten de duidelijkere beelden beschikbaar komen dan zullen we deze zeker publiceren."

De jongeman was met een groepje van 4 personen die hoogstwaarschijnlijk in een kleine grijze hatchback reden. Hij droeg hoogstwaarschijnlijk een zwarte jas van het merk North Face en Nike Air max schoenen.