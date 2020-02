Verkeersremmers Ã©Ã©n voor Ã©Ã©n van de weg gereden

Verkeersremmers één voor één van de weg gereden

Publicatie: di 18 februari 2020 15.07 uur

DE FALOM - Een aantal verkeersremmers in De Falom zijn in de afgelopen weken letterlijk uit de weg gereden. De plastic paaltjes zorgen voor een versmalling op de weg waardoor het verkeer moet afremmen. Meestal wordt eerst de plastic paal eraf gereden waarbij het blok op de weg nog even blijft liggen. Ook zijn er in een later stadium meerdere blokken uit de weg gereden.

De gemeente Dantumadiel laat weten dat de schroeven van de blokken niet heel stevig zijn waardoor de schade aan auto's beperkt blijft als ze er tegenaan rijden.

De wegversmallingen op Haadwei zijn een tijdelijk maatregel, zo laat de gemeente weten. Er komt binnenkort evaluatie en een collegevoorstel over de definitieve inrichting. Na deze evaluatie wordt er gezocht naar nieuwe maatregelen die meer hufterproof zijn.