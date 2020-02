Gratis nestkastjes populair in Achtkarspelen

Publicatie: di 18 februari 2020 13.25 uur

HARKEMA - De actie met gratis nestkastjes in Achtkarspelen is een groot succes. Binnen enkele dagen waren alle 500 beschikbare vogelhuisjes vergeven. Nog eens 500 nestkastjes worden door de gemeente en vogelwacht geplaatst op eiken. De kastjes moeten meer koolmezen, pimpelmezen en andere soorten vogels aantrekken omdat deze vogels nuttig zijn in de strijd tegen de eikenprocessierups.



Bij 'de Spitkeet’ in Harkema konden dinsdagochtend de gratis nestkastjes opgehaald worden. Wethouder Max de Haan plaatste het eerste kastje als officiële handeling.

FOTONIEUWS