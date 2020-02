Auto op de kop in de sloot bij Warten

Publicatie: di 18 februari 2020 13.10 uur

WARTEN - Een automobiliste is dinsdag aan het einde van de ochtend met haar voertuig op de kop in de sloot beland. Het ongeval vond omstreeks 11.45 uur plaats langs de Stukenwei bij Warten. De vrouw reed richting Garyp en mogelijk zorgde een hard windvlaag in de rug mede ervoor dat ze met haar auto van de weg raakte en op de kop in de sloot belandde.

De politie en een ambulance zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De vrouw is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto op de sloot getakeld en afgevoerd.

