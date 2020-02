Spirituele beroepen steeds meer in trek in noorden

Publicatie: ma 17 februari 2020 15.40 uur

LEEUWARDEN - Steeds meer mensen raadplegen een spiritueel werker, ook wel levenstherapeut genoemd. Uit onderzoek van Mediumchat.nl blijkt dat in het noorden van Nederland de meeste gekwalificeerde spiritueel werkers een eigen praktijk voeren.

Lef nodig voor het uitvoeren van een spirituele beroep

De reden waarom spirituele beroepen in het noorden van Nederland meer in trek zijn is niet bekend. Medium Allard zegt: ‘Als je een paranormale gave bezit moet je eerst leren hoe je er zelf mee om moet gaan. Dan komt er een dag dat er ermee uit de kast komt. Daar heb je veel lef voor nodig omdat er altijd mensen zijn die heel negatief reageren en je voor gek

verklaren. Hoe meer mensen de stap durven te zetten, hoe meer er volgen. Dit is waarschijnlijk in het noorden van Nederland het geval.’

Beschermde titel en erkende beroepsvereniging

Paragnosten, mediums en helderzienden bezitten een unieke gave, ze kunnen de toekomst voorspellen, contact maken met overleden of handvatten geven als je in een moeilijke periode zit. Bij onder andere ‘The School of life’ en het ‘Spiritueel Centrum Aurora’ in Heeze kun je een 4-jarige HBO opleiding volgen en een erkend spiritueel diploma halen. Na afronding van de spirituele HBO opleiding kun je aan de slag als levenstherapeut of spiritueel werker. Het is een beschermde titel en er bestaan dan ook erkende Beroepsverenigingen van spiritueel werkers.



Medium Allard zegt: ‘Tijdens de opleiding spiritueel werker/levenstherapeut heb ik geleerd hoe je blokkades in je energieveld weer in beweging kunt laten komen. Als je energieveld weer op gang gekomen is heeft dit een positieve invloed op veel aspecten van je leven, zoals relatie, werk en je gezondheid. Ik raad iedereen die een gave heeft en een spitritueel beroep wil uitoefenen aan de opleiding spiritueel levenstherapeut te volgen.