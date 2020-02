Echtpaar Postma-van der Veer 65 jaar getrouwd

Publicatie: ma 17 februari 2020 13.26 uur

HURDEGARYP -

Maandag bracht loco-burgemeester Andries Bouwman een bezoek aan Andries Postma en Sijtske Postma-van der Veer om hen te feliciteren met hun huwelijksjubileum. Op 17 februari is het 65 jaar geleden dat ze in het huwelijksbootje stapten.



De heer Postma is geboren in Wergea en verhuisde later naar Veenwouden. Mevrouw Postma is geboren en getogen in Hurdegaryp. Het was dan ook in dat dorp dat ze elkaar leerden kennen op de Kermis. In 1955 gaven ze gaven ze elkaar het ja-woord in het gemeentehuis van Burgum en gingen samen in Hurdegaryp wonen.



De heer Postma werkte bijna 25 jaar in machinefabriek Hermes in Leeuwarden en mevrouw had dienstbetrekkingen in verschillende huishoudens. Ze kregen in totaal 6 kinderen, 13 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen.



Ze vinden het fijn om samen te puzzelen, lezen of televisie te kijken. Het stel woont zelfstandig in Hurdegaryp en krijgt elke dag hulp van de thuiszorg en twee keer in de week komt er een huishoudelijk hulp langs.

