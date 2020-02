Auto rijdt zich vast in modder

Publicatie: zo 16 februari 2020 20.58 uur

BUITENPOST - Bij het parkeerterrein van de Poiesz in Buitenpost kwam zondag een bestuurder met zijn auto vast te zitten in de modder. De bestuurder reed vanaf het parkeerterrein door de binnenbocht en kwam tot de as vast te zitten in de modder.

Op deze plek stond eerst een boom en door het natte weer is de grond nog zacht. Berger Boersma moest er aan te pas komen de wagen uit de modder te takelen.

