Langdurige regenval: onderdoorgang vol met water

Publicatie: zo 16 februari 2020 18.47 uur

DAMWâLD - Op de Centrale As bij Damwâld bleef zondag aan het begin van de avond water in de onderdoorgang staan. Dit betrof de onderdoorgang bij de Doniawei in het dorp.

De politie is even voor 18.00 uur ter plaatse gekomen om de rechter rijstrook af te zetten. Het betreft het weggedeelte van Dokkum richting Burgum. De weginspecteur is ingeschakeld en na een uur was het probleem verholpen en was de weg 'verlost' van te veel water in de tunnel.