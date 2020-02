Modderstroom maakt fietspad gevaarlijk: afsluiting

Publicatie: zo 16 februari 2020 17.05 uur

DRACHTEN - Rijkswaterstaat heeft zondagmiddag het fietspad aan de Ureterpvallaat in Drachten afgesloten voor fietsers en brommers. Mede door de regen was er een verzakking ontstaan in het talud van het viaduct in de Wâldwei. Een modderstroom kwam naar beneden en zorgde ervoor dat het fietspad glad werd.

Het fietspad is voorlopig afgesloten. Voor nu is het afwachten of de verschuiving van grond nog verder doorzet (of niet). Vanwege de drassige berm en regen kon de verschuiving en het gat in het talud ontstaan. Er zou geen sprake zijn van een lekke leiding.

