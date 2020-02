Man gewond door omvallende boom in Hantumhuizen

Publicatie: za 15 februari 2020 17.50 uur

HANTUMHUIZEN - De hulpdiensten werden zaterdag massaal opgeroepen voor een ongeval tijdens het boomzagen aan de Loubuorren in Hantumhuizen. Naast de politie, twee ambulances en de brandweer van Ternaard, werd ook de traumahelikopter van Amsterdam rond 16.30 uur gealarmeerd.

Op een boerenerf bleek dat iemand 'knock-out' was gegaan nadat hij was geraakt door een omvallende boom. Deze boom werd even daarvoor samen met een andere zager omgezaagd.

Nadat de hulpdiensten ter plaatse waren gekomen, was het slachtoffer op een zeker moment ook weer aanspreekbaar. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De aanvliegende traumaheli was in de tussentijd geannuleerd. Deze is niet meer ter plaatse gekomen.

Het slachtoffer laat deze site weten dat hij en zijn collega beide gediplomeerd zagers zijn en dat er altijd een kans op een ongeluk bestaat.

