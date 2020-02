Man bekneld onder boom in Hantumhuizen

Publicatie: za 15 februari 2020 17.50 uur

HANTUMHUIZEN - De hulpdiensten werden zaterdag massaal opgeroepen voor een beknelling aan de Loubuorren in Hantumhuizen. Naast de politie, twee ambulances en de brandweer van Ternaard, werd ook de traumahelikopter van Amsterdam rond 16.30 uur gealarmeerd.

Op een boerenerf bleek dat iemand bekneld was geraakt onder een boom. Bij het omzagen is er iets mis gegaan. Het slachtoffer is door de brandweer onder de boom vandaan gehaald en met onbekende verwondingen - hij was wel aanspreekbaar - per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De aanvliegende traumaheli was in de tussentijd geannuleerd. Deze is niet meer ter plaatse gekomen.

