Hardleerse vrouw (34) rijdt zonder rijbewijs

Publicatie: za 15 februari 2020 10.56 uur

DRACHTEN - Een 34-jarige vrouw uit Smallingerland werd afgelopen week door de politie betrapt in Drachten. Ze reed met een ongeldig verklaard rijbewijs over de Tussendiepen in Drachten. Haar rijbewijs was in 2017 echter al ongeldig verklaard omdat zij meerdere malen onder invloed van alcohol had gereden.

Agenten van team verkeer hielden de vrouw aan en ontdekte de overtreding. Er is proces-verbaal opgemaakt.