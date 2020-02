'De vriendelijke buurman is vreselijke vieze vent'

Publicatie: vr 14 februari 2020 18.13 uur

LEEUWARDEN - Tot haar schrik ontdekte een jonge vrouw uit Drachten in oktober 2018 dat ze heimelijk werd bespied door haar ‘aardige’ buurman. De 31-jarige man had een camera in haar slaapkamer verstopt en daar was het niet bij gebleven. Vrijdag eiste het Openbaar Ministerie (OM), onder meer voor stalking en wederrechtelijk binnendringen van de woning, tien maanden cel plus vijf maanden voorwaardelijk.

Camera onder het bed

‘De vriendelijke buurman is geen vriendelijke buurman maar een vreselijke vieze vent’, las de vrouw voor uit haar eigen slachtofferverklaring. Haar wereld stortte in toen ze tijdens het stofzuigen ontdekte dat onder haar bed een camera was verstopt. De politie zette er groot op in. ‘Het was net CSI in mijn huis’, zei ze. Iedereen kon het gedaan hebben. ‘Zelfs familie en vrienden werden als verdachte gezien’. Totdat bleek dat de ‘vriendelijke’ buurman de boosdoener was.

Geestelijk verkracht door de buurman

Het slachtoffer woonde voor het eerst op zichzelf. Sinds ze de camera vond voelt ze zich nergens meer veilig. Ze liet haar spulletjes ergens opslaan en verliet de woning. ‘Ik vertrouw behalve familie niemand meer. Voor mijn gevoel ben ik geestelijk verkracht door de buurman’. Op basis van de gevonden beelden schatte officier van justitie Leonie Lübbers dat de buurman zeker tien keer in de woning van het slachtoffer is geweest.

Grootste angst

De man maakte foto’s in de slaapkamer en nam lingerie mee. Daar heeft hij vermoedelijk ook in gemasturbeerd. Hij bewerkte foto’s van de buurvrouw tot seksuele afbeeldingen en haalde foto’s van haar Facebookpagina. De politie vond zo’n 600 foto’s en films, Lübbers vermoedde dat de man nog veel meer heeft gemaakt. In juni 2017 had hij al heimelijk de eerste foto’s van de buurvrouw geschoten terwijl ze op de galerij zat. Haar grootste angst is dat de afbeeldingen en films ooit nog eens ergens online opduiken.

Alles vernietigen

Daar hoeft ze volgens de verdachte niet bang voor te zijn. Voor de zekerheid eiste de officier dat alle spullen van de verdachte die maar foto’s kunnen bevatten, zoals een usb-stick, telefoons en een camera, worden vernietigd. ‘Om te voorkomen dat ze op welke manier dan ook verspreid kunnen worden’. De man zou half april 2018 voor het eerst bij de buurvrouw in de woning zijn geweest. Hij kon aan een sleutel komen doordat de wooncorporatie bezig was met onderhoud aan de woningen en de sleutels aan de buitenkant zaten. Hij kopieerde de sleutel van de buurvrouw.

Geobsedeerd geraakt

Zelf zei hij dat hij in de woning was geweest om iets te vinden waardoor hij contact zou kunnen maken met de buurvrouw. ‘Een telefoon of een e-mailadres’. Toen hij binnen was, kreeg hij het idee om een camera te plaatsen. De camera zat aan een powerbank, had een bewegingssensor en was gekoppeld aan de telefoon van de verdachte. De camera zou ongeveer drie weken onder het bed hebben gestaan. De verdachte was volgens de reclassering meer en meer geobsedeerd geraakt van de buurvrouw. Lübbers: “Hij vond de buurvrouw aantrekkelijk en wilde met haar trouwen’.

Cultuurverschil

De reclassering en een psycholoog konden geen stoornis ontdekken. Volgens de psycholoog zou de man ‘geremd en verlegen’ zijn en was er waarschijnlijk sprake van een probleem met seksualiteit in samenhang met het geloof. De uit Syrië afkomstige verdachte gooide het zelf ook op het cultuurverschil: ‘Ik kom uit een cultuur waar je niet zoveel in contact komt met vrouwen’. De man zou een partner en een relatie missen. Hij zou al van jongs af aan moeite hebben gehad om contact met andere mensen te maken. Volgens zijn zeggen heeft hij nooit iets kwaads in de zin gehad. ‘Als ik kwade bedoelingen had, dan had ik het kunnen doen. Ik had de sleutel’. Hij zei dat hij ‘heel veel spijt’ had van wat hij het slachtoffer heeft aangedaan. ‘Ik hoop dat ze mij dit kan vergeven’. Het slachtoffer wil 2000 euro smartengeld.

De rechtbank doet op 28 februari uitspraak.