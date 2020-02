Windows 10-actie OkÃ©-PC IT groot succes

Windows 10-actie Oké-PC IT groot succes

Publicatie: vr 14 februari 2020 16.43 uur

BURGUM - Enorme drukte bij de computerzaken van Oké-PC IT in Burgum en Dokkum. In de eerste zes weken van 2020 zijn er al vele honderden nieuwe computers verkocht en bestaande pc's opgewaardeerd.

Begin januari is de ondersteuning voor Windows 7 beëindigd door Microsoft. Omdat er sindsdien geen updates meer verschijnen, lopen gebruikers een steeds groter risico doelwit worden van hackers.

Het gevaar is levensgroot aanwezig; Persoonlijke informatie kan uitlekken en belangrijke bestanden kunnen verloren gaan. Via fraude met telebankieren kunnen rekeningen worden geplunderd.

Soms worden gebruikers het slachtoffer van digitale gijzeling: Gegevens worden versleuteld en na betaling in Bitcoins mag je hopen dat je je spullen weer terugkrijgt.

Er bestaan geen garanties tegen gehacked worden, het gebeurt zelfs bij gemeenten, bedrijven en instellingen die hun zaakjes goed op orde lijken te hebben. Wel kun je het hackers wat moeilijker maken door je beveiliging goed op orde te hebben.

In Windows 7 is de beveiliging nu per definitie niet meer op orde. Ook banken en andere softwarepakketten zullen dit binnenkort niet meer ondersteunen. Voor de meeste gebruikers is Windows 10 verreweg het beste alternatief.

Bij Oké-PC IT kunnen klanten hun Windows 7-pc of -laptop laten opwaarderen naar Windows 10 voor slechts € 45. Dit is inclusief het overzetten van de alle gegevens en een check-up (onderhoudsbeurt). Veel klanten combineren deze actie met de aanschaf van een SSD-schijf, waardoor hun bestaande apparaat een behoorlijke snelheidsboost krijgt.

Wanneer de computer of laptop hiervoor te oud voor is, heb je bij Oké-PC IT in Burgum en Dokkum een ruime keus in nieuwe apparatuur en kunnen ook dan alle gegevens worden overgezet.