Vliegbewegingen boven de Marnewaard

Publicatie: vr 14 februari 2020 15.36 uur

LAUWERSOOG - Van maandag 17 tot en met donderdag 20 februari 2020 oefenen de Koninklijke Lucht- en Landmacht gezamenlijk ten behoeve van Close Air Support-opleidingen. De vliegbewegingen vinden tussen 15.00 en 22.00 uur plaats boven oefenterrein de Marnewaard.

Tijdens deze oefeningen trainen zogenaamde Forward Air Controllers samen met jachtvliegers de Close Air Support missie. Hierbij gaat het om militairen die vanaf de grond per radio aanwijzingen geven aan vliegers van de Koninklijke Luchtmacht over de precieze locatie van de aan te vallen doelen. Het is noodzakelijk om deze samenwerking in praktijksituaties te beoefenen. Hiertoe vinden in het jaar verschillende oefeningen plaats in het luchtruim boven Nederland.

In het vastgestelde oefengebied vinden vliegbewegingen plaats met militaire jachtvliegtuigen op 1500 voet (500 m) met uitzondering van het Waddengebied, het Natura 2000 gebied Lauwersmeer. Boven het militaire oefenterrein de Marnewaard geldt een minimum vlieghoogte

van 250 voet (75 meter).

Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken. Wilt u meer weten over vliegbewegingen? Kijk dan op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Klachten kunnen worden ingediend via www.luchtmacht.nl/geluidshinder.