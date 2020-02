Burgemeester Kramer en politie sluiten drugspand

Publicatie: vr 14 februari 2020 15.34 uur

WâNSWERT - Burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft vrijdagmiddag 14 februari 2020 aan de Wirdsterterp in Wânswert een woning en bijhorende gebouwen gesloten. In de nacht van woensdag op donderdag trof de politie op dit adres een drugslab aan waar aan 4 miljoen euro aan methamfetamine lag opgeslagen. Een tweede lab was in aanbouw.

De sluiting is op grond van artikel 13b van de Opiumwet en geldt voor een periode van zes maanden. De gebouwen zijn verzegeld en er zijn posters aangebracht met daarop de kennisgeving van sluiting.

Tips

De politie kwam het lab op het spoor dankzij tips van oplettende melders. Burgemeester Johannes Kramer roept de inwoners op om alert te zijn: “Ik bin bliid mei de minsken dy’t de plysje tipt hawwe. Ek yn ús bûtengebiet fine kriminele aktiviteiten plak. Dat is soarchlik. Wês dêr wach op en belje de plysje of Meld Misdaad Anoniem as jo wat opfalt.

Vestiging hennepkwekerij of drugslab

De politie ziet steeds vaker dat agrariërs door criminele organisaties worden benaderd met de vraag of zij hun (leegstaande) schuur willen verhuren. Deze organisaties willen dan een hennepkwekerij of synthetisch drugslab in de schuur vestigen. Het kweken van hennep en de productie van synthetische drugs zijn illegaal.

Aan de productie van drugs kleven grote risico’s voor teler, laborant en de leefomgeving. Hennepkwekerijen en drugslabs kunnen overal worden ingericht. Ook in uw buurt.

U herkent een drugspand aan bijvoorbeeld:

stankoverlast (sterke vreemde geur of een zoete chemische of anijsachtige geur);

geluidsoverlast (voortdurend zoemend of brommend geluid);

extra ontluchtingspijpen in het dak;

dichtgemaakte ramen;

warmteafgifte via muren;

bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen;

opvallend veel (bouw)activiteiten bij verlaten panden;

aanwezigheid van vaten en jerrycans;

vreemde activiteiten in de buurt (onderbuikgevoel)

Meld Misdaad Anoniem

Vermoedt u dat er bij u in de buurt een kwekerij of drugslab is? Bel dan direct met de politie (0900-8844) of met Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).