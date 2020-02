Eerste certificaat 'Gezondere kantine' Kortezwaag

Publicatie: vr 14 februari 2020 12.10 uur

GORREDIJK - Sportcentrum Kortezwaag in Gorredijk is de eerste 'Gezondere kantine' in Opsterland. Donderdag reikte wethouder Libbe de Vries hen het bronzen certificaat Gezondere kantine uit. De gemeente Opsterland vindt het belangrijk dat kinderen in een gezonde omgeving opgroeien.

Wethouder Libbe de Vries: "Gemeente Opsterland is sinds 2018 aangesloten bij JOGG en zet zich samen met andere partijen in voor meer aandacht voor gezonder eten en drinken, meer bewegen en een fysieke omgeving die beweegvriendelijker en gezonder is. Ik vind het belangrijk dat we bij accommodaties of verenigingen, waar veel kinderen komen, een gezondere omgeving creëren. Sportcentrum Kortezwaag mei grutsk wêze op dit resultaat!"

FOTONIEUWS