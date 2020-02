AmelandEÃ©n onderzoekt coalitie met ABA

AmelandEén onderzoekt coalitie met ABA

Publicatie: vr 14 februari 2020 11.53 uur

NES (AMELAND) - AmelandEén en Algemeen Belang Ameland zijn de meest logische basis voor een nieuwe coalitie op Ameland. Dat blijkt uit de verkennende gesprekken die in het kader van de nieuwe coalitievorming op Ameland zijn gevoerd.

Uit de gesprekken komt naar voren dat de grootste mogelijke meerderheid van de (overige) partijen in de gemeenteraad van mening is dat AmelandEén en Algemeen Belang Ameland de basis moeten vormen van een nieuwe coalitie. Deze uitkomst is voor AmelandEén (de grootste partij in de Amelander raad) aanleiding om het gesprek met Algemeen Belang Ameland aan te gaan en te onderzoeken of de 'voorkeursvariant' daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Alle fracties zijn hierover geïnformeerd.

Een nieuwe coalitie op Ameland werd nodig nadat begin januari de huidige coalitie van AmelandEén en PvdA haar meerderheid verloor met het opstappen van het PvdA-raadslid. Eind januari dienden beide wethouders hun ontslag in. De verkennende gesprekken vonden de afgelopen twee weken plaats en werden geleid door oud-gemeentesecretaris Jan Wibier.