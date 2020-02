Vrouw verstopt zich onder deken voor politie

Publicatie: do 13 februari 2020 16.27 uur

DRACHTEN - Oplettende agenten van het 'team verkeer' deden afgelopen week een bijzondere ontdekking in de laadbak van een Citroën Berlingo. Een vrouw zat daar op een kratje Heineken en verstopte zich onder een deken.......

De agenten zagen de bestelbus met een kapot achterlicht rijden in Drachten. Ze besloten de bestuurder hierop te attenderen maar het duurde nogal lang voordat de bestuurder het stopteken van de politie had gezien. De man zat met zijn dochter in de bestelbus.

De bestuurder werd door de agenten aangesproken en hierbij zag een agent nogal een hoop spullen in de laadruimte liggen. Ook zag hij een laars onder een deken uitsteken. "Oude rotzooi" was de man zijn reactie hierop. Na een controle werd duidelijk dat de echtgenote zich onder de deken had verscholen.

De politie heeft daarop een bekeuring uitgeschreven omdat de vrouw niet op een zitplaats zat tijdens het autorijden.