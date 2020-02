Burgumer betrapt op speed-gebruik

Publicatie: do 13 februari 2020 15.57 uur

LEEUWARDEN - Een 25-jarige automobilist uit Burgum is woensdagnacht door de politie aangehouden omdat hij speed had gebruikt. De man werd omstreeks 4.10 uur gecontroleerd toen hij over de Groningerstraatweg bij Leeuwarden reed.

Uit de speekseltest bleek dat hij onder invloed van speed (amfetamine) te zijn. Aan het bureau volgde de bloedproef. De Burgumer kreeg een rijverbod van 24 uur. Er is proces-verbaal opgemaakt.