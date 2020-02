Gemeente verkoopt woning in Noardburgum

Publicatie: do 13 februari 2020 15.45 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een woning aan de Du Tourslaan 5 in Noardburgum in de verkoop gedaan. Er is al een bod gedaan en de gemeente is in onderhandeling met de koper.

Omstreeks 1950 heeft de gemeente aan Du Tourslaan vijf woningen laten bouwen. In de woning met huisnummer 5 zat tot september 2019 nog een huurder. Nadat de huurovereenkomst werd beëindigd, was het mogelijk om de woning te verkopen.