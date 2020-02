Jeugdige drankrijder (18) ontsnapt aan celstraf

Publicatie: do 13 februari 2020 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 18-jarige inwoner van Gerkesklooster liep op 1 december tijdens een controle tegen de lamp: hij was met drank op op zijn brommer gestapt. 370 ug/l was de uitslag van de ademtest, voor een beginnend bestuurder is dat ongeveer vier keer teveel. Het was niet de eerste keer dat de jongen met drank op had gereden. Ook had hij al een paar keer zonder geldig rijbewijs en onverzekerd gereden.

Voor 1700 euro aan boetes

Hij liep in verschillende proeftijden, er hingen hem maar liefst drie voorwaardelijke straffen boven het hoofd, allemaal vonnissen van de kinderrechter. In totaal ging het om drie weken jeugddetentie en een werkstraf van 120 uur. Bovendien had ook nog een aantal boetes openstaan. Politierechter Gustaaf Wijnands had een optelsom gemaakt: de verdachte is Justitie nog zo’n 1700 euro schuldig.

Jeugddetentie omzetten in werkstraf

Officier van justitie Neelis vond dat de verdachte in elk geval twee weken van die drie weken jeugddetentie moest uitzitten. ‘Hij was gewaarschuwd, voorwaardelijke straffen helpen kennelijk niet’, aldus de officier. Advocate Marjo Buitenhuis opperde dat een verblijf in de gevangenis haar cliënt geen goed zou doen. Zij stelde voor om de twee weken jeugddetentie om te zetten in een werkstraf.

Compleet andere feiten

Daar ging de rechter in mee: hij zette de twee weken cel om in een werkstraf van 28 uur. De 120 uur werkstraf liet de rechter voor wat het was. Die voorwaardelijke straf was opgelegd voor compleet andere feiten, redeneerde Wijnands. Die had de verdachte gekregen voor bedreiging en schuldheling. Voor het rijden onder invloed kreeg hij een boete van 220 euro en een rijontzegging van vier maanden.