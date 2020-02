Raadsleden T-diel starten eigen onderzoek

Publicatie: wo 12 februari 2020 21.47 uur

BURGUM - Er komt in Tytsjerksteradiel toch onderzoek naar het beleid van het college van B&W. Ondanks het feit dat een meerderheid van de gemeenteraad in Tytsjerksteradiel tegen een raadsonderzoek stemde, starten tien raadsleden een variant daarop, namelijk een 'raadsledenonderzoek' naar een variëteit van onderwerpen. Alle antwoorden, feiten en aanbevelingen worden gepubliceerd op de website www.openbaartytsjerksteradiel.nl.

"We doen natuurlijk altijd onderzoek, want het controleren van beleid is een deel van onze taak. Wat wij nu extra doen is het voor onze burgers openbaar en transparant ordenen en inzichtelijk maken op een website. Extra service dus, maar ook extra vragen omdat de huidige situatie van onze gemeente daarom vraagt" zo zeggen de raadsleden.

Er zijn inmiddels een groot aantal schriftelijke vragen gesteld en er zijn een groot aantal vragen in voorbereiding. Deze vragen worden via de reguliere procedure gesteld aan het college van B&W. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de bestuurscultuur, de gemeentelijke financiën, het vastgoedbeleid, het aan- en verkoopbeleid, economische zaken, woningbouw en duurzaamheid. De reacties op alle gestelde vragen worden gepubliceerd op de website.