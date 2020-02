Man rijdt met oldtimer uit 1961 in de sloot

Publicatie: wo 12 februari 2020 18.04 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Een man uit Burum is woensdag aan het begin van de avond met zijn oldtimer uit 1961 in de sloot gereden. In een flauwe bocht naar links reed de bestuurder door onbekende oorzaak rechtdoor en eindigde in de sloot. De man kwam met de schrik vrij.

De hulpdiensten werden om 17.39 uur gealarmeerd. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De man hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de Jaguar MK II uit de sloot getakeld.

