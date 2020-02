Overlastgevende asielzoeker spoorloos verdwenen

Publicatie: wo 12 februari 2020 17.30 uur

LEEUWARDEN - In krap vijf maanden tijd pleegde een 24-jarige bewoner van het Drachtster azc een reeks strafbare feiten. De man werd verdacht van een woninginbraak, hij bespuugde en mishandelde politiemensen en, inmiddels zat hij in het azc in Ter Apel, pikte een pakje shag bij de Aldi.

Vrijspraak van woninginbraak

Van de woninginbraak, eind juli vorig jaar gepleegd in een woning aan het Vallaatsterend in Drachten, werd de man woensdag vrijgesproken. Net als de officier van justitie vond ook rechter Chris Beuker dat niet bewezen kon worden dat de verdachte degene was geweest die vier laptops, een tablet, een fiets en voor 150 euro aan muntgeld uit de woning had gestolen.

Geen direct bewijs

Op camerabeelden was te zien dat de man de gestolen fiets in de fietsenstalling van het azc had gezet en op zijn kamer werd een tas gevonden met onder andere een theedoek die uit de woning afkomstig was. Maar direct bewijs dat hem aan de inbraak kon linken, was er niet. Heling kon wel worden bewezen, oordeelden de rechter en de officier. In een tas vond de politie ook nog zes zwembroeken die bij de Zeeman waren gestolen.

Beveiliger bij de keel gepakt

Begin oktober kreeg de politie een melding dat de portiers van Champino een vervelende man in bedwang hielden. Het bleek weer om de verdachte te gaan. Nadat hij eerst een beveiliger bij de keel had gepakt, verzette hij zich toen de politie hem wilde meenemen naar de auto. De man spuugde en, liggend op de bodem van de politiewagen, schopte een agent een paar keer in het gezicht.

Schadevergoeding niet toegewezen

Begin november, hij zat inmiddels in Ter Apel, pikte hij bij de Aldi een pakje shag. De man is inmiddels spoorloos. Waarschijnlijk heeft hij vrijwillig Nederland verlaten. Dat belette de officier niet om drie maanden cel te eisen voor de drie strafbare feiten. Een forse eis vond de rechter, hij maakte er een maand cel van. Omdat de verdachte niet in verband gebracht kon worden met de woninginbraak, kon de schadevergoeding van de bewoner niet worden toegewezen. De man claimde ruim 1900 euro voor de gestolen spullen en 450 euro smartengeld.