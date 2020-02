Dode gevonden in water langs Sennaerspaad

Publicatie: wo 12 februari 2020 15.20 uur

DE WESTEREEN - Een levenloos lichaam is woensdagmiddag aangetroffen in het water langs het fietspad Sennaerspaad. Dit is het pad dat langs het water De Swemmer van De Westereen naar Driezum loopt.

De hulpdiensten werden om 14.47 uur gealarmeerd en zijn ter plaatse gekomen. Het lichaam werd aangetroffen en is uit het water gehaald. Naast de politie en ambulance kwam ook een duikteam van de brandweer ter plaatse. Na ruim een half uur zijn de hulpdiensten weer vertrokken en de politie heeft de omgeving afgezet.

Er is een plaats delict gemaakt en de politie laat weten dat zij onderzoek doet naar de identiteit van het slachtoffer en de toedracht van het incident.

