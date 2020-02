Wietplantage Oentsjerk: 150 uur werkstraf

Publicatie: wo 12 februari 2020 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een 53-jarige inwoner van Delft die betrokken is geweest bij een wietplantage in Oentsjerk, is woensdag door politierechter Chris Beuker bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur. Omwonenden hadden de politie op het spoor gezet van de kwekerij. De buren hoorden een brommend geluid uit de woning komen en ‘s nachts stonden de ramen vaak open.

310 wietplanten

De politie deed een warmtemeting. Daaruit bleek dat de voorkant van de woning veel meer warmte uitstraalde dan de achterkant. Op 11 juni vorig jaar deed de politie een inval, in de woning stonden 310 wietplanten. De Delftenaar werd aangehouden. De man verklaarde dat hij opdracht had gekregen om vanaf april vorig jaar in de woning te gaan wonen. Namen van de opdrachtgevers wilde hij niet noemen.

Stroom afgetapt

In zijn telefoon zaten app-berichten waarin hij aanwijzingen kreeg over de planten en er was een foto van de kwekerij. De stroom was illegaal afgetapt. Liander berekende dat er vanaf april voor ruim 3700 euro aan stroom was verbruikt. De rechter bepaalde dat de Delftenaar dat bedrag aan Liander moet betalen. De verhuurder wist niet dat er een wietplantage in zijn pand zat.