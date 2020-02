â€˜Veilige landers plegen massaal strafbare feiten'

‘Veilige landers plegen massaal strafbare feiten'

Publicatie: wo 12 februari 2020 12.25 uur

LEEUWARDEN - Asielzoekers uit zogenoemde ‘veilige landen’ maken geen enkele kans om hier asiel te krijgen. Veel ‘veilige landers’ komen bepaald niet met de beste bedoelingen naar Nederland toe en zorgen voor veel overlast. ‘Ze komen hier in grote getale om in grote getale strafbare feiten te plegen’, zei officier van justitie Marco van den Broek woensdag bij de behandeling van de strafzaak tegen een 33-jarige uit Georgië afkomstige asielzoeker.

Trui onder eigen kleding aangetrokken

In oktober vorig jaar, hij zat toen nog in het azc in Drachten, had de man twee winkeldiefstallen gepleegd. Op 4 oktober had hij bij een sportzaak aan de Zuidkade in Drachten een trui gestolen. Een medewerker zag dat de man met drie kledingstukken het pashokje in ging en met twee artikelen weer naar buiten kwam. Hij had een trui onder zijn eigen kleding aangetrokken.

Snelrechtprocedure

Op 15 oktober was hij met nog een man in een kledingwinkel aan de Schoolstraat in Burgum. De verkoopster ontdekte dat er twee overhemden verdwenen waren, toen de mannen de winkel hadden verlaten. De verdachte was sinds medio augustus in Nederland. In de tussentijd is hij ook al voor de rechter geweest, ook voor diefstal. Via een snelrechtprocedure kreeg hij maar liefst zes weken cel van de politierechter. Hij zit nu in het azc in Den Helder.

Meerdere malen de fout in gegaan

Het Openbaar Ministerie (OM) hanteert volgens de officier een strikt beleid in dit soort zaken. Omdat werkstraffen niet uitvoerbaar zijn, de veroordeelde asielzoekers kunnen niet verzekerd worden, rest maar één sanctie: een gevangenisstraf. Van den Broek eiste twee weken cel. Rechter Chris Beuker volgde de eis. De rechter hield er rekening mee dat de man nog maar net in Nederland was en toch al meerdere malen de fout in was gegaan.