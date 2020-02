JungheimercafÃ© opent in Drachten

Jungheimercafé opent in Drachten

wo 12 februari 2020 11.35 uur

DRACHTEN - In navolging van een inmiddels bijna 10 jaar lang succesvol Jungheimercafé in Leeuwarden, zal ook in Drachten een Jungheimercafé openen. Het Jungheimercafé is een plek bedoeld voor partners (of direct betrokken mantelzorgers) van jonge mensen met dementie. Dat zijn mensen tot ±65 jaar.

Het is een bewuste keuze om een plek te creëren voor partners (of direct

betrokken mantelzorgers). Juist omdat er een wezenlijk verschil zit in het

leven met dementie op oudere leeftijd en het leven met dementie op

jonge leeftijd. Partners op jonge leeftijd ervaren een ziekteproces op veel

fronten vaak anders dan ouderen: ze staan vaak nog midden in het

sociale en maatschappelijke leven, hebben mogelijk nog (jonge)

kinderen thuis, lopen tegen andere problematiek aan, enz. Het kan dan

fijn zijn lotgenoten te treffen.

In het Jungheimercafé kunnen mensen die dit meemaken of mee hebben gemaakt elkaar treffen en (h)erkenning vinden. Bovendien is het belangrijk dat ze hier vrijuit zichzelf kunnen zijn. Het eerste Jungheimercafé zal zijn op 3 maart, inloop vanaf 19.30 uur, in het Odensehuis Dirk Baron aan de Burg. Wuiteweg 140 in Drachten.