Groen licht voor aanpak kruispunt Hallum

Publicatie: wo 12 februari 2020 11.29 uur

HALLUM - Het kruispunt van de provinciale weg N357 met de Doniawei bij Hallum gaat op de schop. Zowel fietsers als automobilisten ervaren deze plek als onveilig. Vanuit het dorp pleit men al langer voor een veiliger kruispunt. De voorbereiding van het werk start dit jaar. De uitvoering volgt naar verwachting in 2021.

Er is jaarlijks 1 miljoen bij de provincie Fryslân beschikbaar om knelpunten in het verkeer aan te pakken. "We kiezen er binnen het beschikbare budget voor om het kruispunt N357-Doniaweg nu eerst aan te pakken, in het besef dat er op meer locaties in Fryslân maatregelen nodig zijn. Die voorrang heeft te maken met verwachtingen die door de provincie bij Hallum zijn gewekt", zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Voor de aanpak van kruispunt Hallum is nog wel instemming nodig van Provinciale Staten. In de loop van dit jaar wordt duidelijk welke knelpunten verder nog aangepakt worden en wanneer. Het kan daarbij gaan om kleine aanpassingen, zoals een betere markering op de weg, of ingrijpende maatregelen zoals het herinrichten van een kruispunt of een wegvak.