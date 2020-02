'Melkpoeder en papier in zeecontainers'

Publicatie: wo 12 februari 2020 10.45 uur

NES (AMELAND) - Papieren rollen, melkpoeder en 'Package equipment for paper machine'. Dat is de inhoud van de 7 over boord geslagen zeecontainers boven de Friese waddeneilanden. Het schip OOCL Rauma heeft dinsdag de containers verloren.

Volgens berekeningen van de Kustwacht drijven ze (als ze nog drijven) naar het oosten. Het Kustwacht-vliegtuig is ingezet en vliegt boven het gebied om containers te lokaliseren.

Het schip is afkomstig vanuit de haven van Kotka (Finland) en is op weg naar Rotterdam. Het schip is 179 meter lang en 27 meter breed. De capaciteit is 1425 TEU containers.