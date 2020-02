Schoorsteenbrand bij woning in Garyp

Publicatie: di 11 februari 2020 18.39 uur

GARYP - De brandweer van Burgum rukte dinsdagmiddag uit voor een schoorsteenbrand in een woning aan de Inialoane in Garyp. Rond 17.26 uur werd de schoorsteenbrand ontdekt en de brandweer gebeld.

De hoogwerker van Leeuwarden is uiteindelijk ter plaatse gekomen om het rookkanaal te kunnen inspecteren. Op het eerste gezicht leek alles mee te vallen en was er hooguit sprake van een brand in het rookkanaal zelf. In de woning was rook vrijgekomen en de brandweer heeft de woning daarom ook nog geventileerd.