Kansspelwet: Wat gaat er veranderen voor online casino's

Publicatie: di 11 februari 2020 17.43 uur

LEEUWARDEN - Iedere Nederlander waagt wel eens een gokje. Maar is gokken eigenlijk legaal in Nederland? Omdat wij daar ook we benieuwd naar zijn, namen wij de proef op de som.

Zijn alle casino’s in Nederland legaal?

Overal in Nederland vind je wel een casino. Mensen wagen graag een gokje en fruitautomaten, roulette en Blackjack zijn enorm populair. Maar mogen alle bedrijven wel gokautomaten aanbieden? Zijn alle zogenaamde casino’s in Nederland wel legaal?

Holland casino is het enige casino in Nederland die legale casino's mag exploiteren. Desondanks zijn er in Nederland veel amussumentscentra met kansspelautomaten die de naam casino gebruiken. Deze worden juridisch onderscheiden van de wet voor casino’s. Zij mogen de populaire spellen als roulette en blackjack aanbieden, maar alleen in automaat vorm. Casino’s zoals Jack’s Casino, Fair Play Casino, Super Game, Flamingo en Sir Winston zijn van zulk soort ammusementcenters. Als je dus over een legaal casino praat, dan is Holland casino het enige echte officiële casino, wat je ook echt casino mag noemen. De rest van de casino’s in Nederland zijn dus wel legaal, maar ze vallen onder de categorie ammusementscentra.

Online gokken wordt legaal!

Online casino’s zijn op dit moment nog verboden in Nederland. In de huidige wet staan op dit moment geen clausules die het mogelijk maken om een vergunning te verlenen voor het opzetten van een online casino. In een online casino worden kansspelen aangeboden. Ondanks dat online casino’s in Nederland verboden zijn, zijn online casino’s razend populair. Toch is er zon op komst voor de online casino’s, de eerste kamer nam namelijk op 19 februari 2019 het wetsvoorstel 'Kansspelen op Afstand' aan.

Daarnaast schreef Minister Dekker op 15 november 2019 een brief aan de Eerste en Tweede kamer. Hij maakte in deze brief kenbaar dat het kabinet ernaar streeft dat de wet op 1 januari 2021 in werking wordt gezet. Dit is goed nieuws voor alle online casino’s in Nederland, want als deze wet van kracht is kunnen er bij de Ksa aanvragen voor vergunningen worden ingediend. De online markt zal een half jaar nadat de wet (ksa) is ingegaan open worden gesteld.