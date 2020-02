Opera op het Wad bij Paesens-Moddergat

Publicatie: di 11 februari 2020 17.28 uur

PAESENS - Op 18 september gaat het operaspektakel Peter Grimes in première achter de dijk bij Paesens-Moddergat. Een verhaal over verlies en verraad in een kleine vissersgemeenschap met o.a. Jeannette van Schaik als Ellen Orford, Albert Bonnema als Peter Grimes en Roberta Alexander als Ms. Sedley.

Peter Grimes is de imposante opera van Benjamin Britten uit 1945, met sterke karakterrollen, indrukwekkende koorpartijen en prachtig beeldende orkestmuziek, over een vissersgemeenschap aan de woeste Engelse kust.

De plaatselijke lijkschouwer Swallow, die tevens advocaat en burgemeester is, ondervraagt Peter Grimes over de dood van zijn scheepsjongen tijdens een tocht op zee. Niet alleen de dood van de vissersjongen roept vraagtekens op maar ook de omgang met de verdachte; want ben je, in een kleine gemeenschap, eigenlijk niet al schuldig bevonden voordat het oordeel is geveld?

Met een cast van 12 Nederlandse topsolisten een live orkest van 60 professionele musici en nog eens ruim 70 zangers en figuranten uit de regio brengt dirigent Arnaud Oosterbaan samen met regisseur Paul Carr uit Engeland ‘Peter Grimes’ naar het Wad.

Op 18, 19, 22, 23 en 25 september zijn de voorstellingen. Meer informatie en kaarten: www.petergrimes.nl